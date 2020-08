Referendum, Gelmini: non si affronta efficientamento istituzioni

Rimini, 20 ago. (askanews) - La riforma per la riduzione del numero di parlamentari "non affronta il tema dell'efficientamento delle istituzioni". Lo ha denunciato la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, a margine del Meeting di Cl."Forza Italia è da sempre a favore del taglio del numero dei parlamentari - ha spiegato Gelmini -, ma riscontriamo che la riforma targata Cinquestelle è una riforma che non affronta il tema dell'efficientamento delle istituzioni". Quindi "toccherà al centrodestra occuparsene, una volta tornato al governo"