(Agenzia Vista) Marche, 18 settembre 2020 Referendum, Meloni: "Noi siamo da sempre per il sì, se vincesse no segnale chiaro per il governo" La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nelle Marche per la campagna elettorale delle regionali: "Noi siamo da sempre per il sì, se vincesse no segnale chiaro per il governo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev