Regeni, Conte: chiediamo a gran voce cooperazione giudiziaria

Milano, 17 giu. (askanews) - La domanda di askanews al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul caso Regeni, sulla richiesta del segretario Pd Nicola Zingaretti di cercare il via libera del governo egiziano al processo. E la risposta del capo del Governo:"Domani lei si presenterà davanti alla commissione Regeni. Oggi il Pd ha chiesto che vengano chieste garanzie precise sui processi e la questione giudiziaria, per poi procedere sul lato commerciale della famosa vendita delle fregate: sarà così? Oggi l'opposizione l'ha accusata di fare un'audizione con il favore delle tenebre"."Il favore delle tenebre perché avevo urgenza di andare davanti alla Commissione e purtroppo la settimana è veramente piena di impegni istituzionali, e non personali o di piacere. Quindi per far prima sono stato costretto a ricavare questo orario ma ovviamente è giusto che le istituzioni, come anche vale per la presidenza del Consiglio e il Parlamento, lavorino a qualsiasi ora. Del giorno e anche della notte. Non dobbiamo mica fare una conferenza stampa domani sera. E quindi è giusto si lavori per portarsi avanti e avvantaggiarsi con il lavoro. Domani ci sarò e per favore non mi metta in imbarazzo con anticipazioni di dettaglio. Posso semplicemente dire che, ci mancherebbe: la cooperazione giudiziaria è una richiesta che il governo fa a gran voce. L'abbiamo sempre perseguita, la rivendichiamo e la vogliamo. E la perseguiremo".