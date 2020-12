(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2020 Regeni, Fico: "Oggi tappa importante, ora andare avanti. Gli egiziani ci prendono in giro" "Gli egiziani ci prendono in giro, in Egitto ho detto che non avremmo accettato depistaggi. Noi andremo avanti fino in fondo. Servono delle risposte che non devono essere date solo alla famiglia di Giulio ma a tutti gli italiani. "Noi dobbiamo andare fino in fondo sulla tragica morte di Giulio Regeni. I genitori di Giulio attendono risposte ma anche i cittadini italiani si aspettano risposte. E' giusto pensare che ci sia un popolo che vuole andare avanti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in una conferenza stampa a Montecitorio. 03_27 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev