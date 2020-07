(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Regeni, Guerini: "Impegno governo a far luce su barbara uccisione Giulio" Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione in commissione d'inchiesta Giulio Regeni: "C'è l'impegno di tutto il governo a far luce sulla tragica scomparsa e la barbara uccisione di Giulio Regeni". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev