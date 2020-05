(Agenzia Vista) Londra, 09 maggio 2020 Regina Elisabetta nel 75° VE Day: "Mai arrendersi, strade non vuote ma piene di amore" "Mai arrendersi, mai perdere la speranza: è stato questo il messaggio nel giorno della Vittoria". Così la Regina Elisabetta d'Inghilterra nel suo discorso alla Nazione trasmesso in occasione del 75esimo anniversario della giornata della vittoria in Europa, l'8 maggio 1945, la regina Elisabetta . Facebook/ THe Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev