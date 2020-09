(Agenzia Vista) Campania, 10 settembre 2020 Regionali Campania, candidato centrodestra Caldoro: "De Luca codardo, non è venuto al confronto tv'' Il candidato di centrodestra alla presidenza della regione Campania, Stefano Caldoro, in un video postato sulla sua pagina Facebook: "Oggi in RAI il confronto TV tra i candidati: mi sono alzato e me ne sono andato, perché ne mancava uno, il codardo. Indovinate chi è?!". / Stefano Caldoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev