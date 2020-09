Roma, 5 set. (askanews) - "Il centrodestra si fa trovare puntuale e unito agli appuntamenti elettorali mentre le forze di maggioranza vanno in ordine sparso, è un dato di cui tenere conto, è una lotta impari... Incidenza sul governo? Ritengo di no, abbiamo una grande responsabilità e non possiamo abbandonarla". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto quotidiano.