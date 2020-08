(Agenzia Vista) Bari, 30 agosto 2020 Regionali, Emiliano: “La Puglia non deve tornare indietro di quindici anni” “La Puglia ce la può fare. Alle regionali possiamo dimostrare di non voler tornare indietro di 15 anni” queste le parole del governatore della Puglia Michele Emiliano in un video pubblicato sul suo profilo social. / Facebook Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev