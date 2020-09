(Agenzia Vista) Macerata, 06 settembre 2020 Regionali, Meloni: "Chi come Conte dice che non sono test nazionale sta per perdere" "Quelli che dicono che le regionali non hanno valenza nazionale e non hanno ripercussioni, sono quelli che stanno per perdere. Storicamente è così. A Conte non frega nulla dei cittadini". Lo ha detto Giorgia Meloni, oggi a Macerata. Courtesy Ètv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev