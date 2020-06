(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2020 Regionali Puglia, Faraone (IV) Emiliano era candidato per noi impresentabile "E' tardi per piangere sul latte versato, per noi di Italia Viva Emiliano non era un candidato presentabile per la Puglia" così il senatore di Italia Viva Davide Faraone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev