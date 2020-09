(Agenzia Vista) Treviso, 21 settembre 2020 Regionali Veneto, Zaia: "Con Salvini nessun dualismo, non ho velleità nazionali né politiche" "Con Salvini nessun dualismo, non ho velleità nazionali né politiche". Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la sua riconferma in seguito al risultato delle elezioni regionali che lo hanno visto vincitore con il 75% dei voti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev