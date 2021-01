(Agenzia Vista) Milano, 08 gennaio 2021 Regione Lombardia, Fontana: "Gallera stanco per lavoro ultimi mesi, ha condiviso uscita" La conferenza stampa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per annunciare il rimpasto e le deleghe della nuova giunta: "L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento". / Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev