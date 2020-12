(Agenzia Vista) Lombardia, 21 dicembre 2020 Regione Lombardia, il meglio della conferenza di fine anno del presidente Fontana La conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Prima di iniziare il presidente Fontana ha consegnato il premio 'Rosa Camuna' alla dottoressa Annalisa Malara che insieme alla sua collega Laura Ricevuti all'ospedale di Codogno (Lodi) scoprirono il paziente uno a febbraio dello scorso anno. Queste le parole del presidente Fontana: "È un ringraziamento e un doveroso riconoscimento non solo alle dottoresse Malara e Ricevuti ma a tutto il nostro apparato sanitario che da un anno a questa parte si sta impegnando per far fronte a questa pandemia". / Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev