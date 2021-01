(Agenzia Vista), Bruxelles 21 gennaio 2021 Relazioni UE-Turchia, Borrell (Commissione): “Auspichiamo de-escalation nel Mediterraneo orientale” “Un altro passo importante sono gli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per una ripresa dei colloqui per una soluzione su Cipro sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Siamo pienamente impegnati a sostenere una rapida ripresa di questi negoziati. Auspichiamo vivamente una de-escalation sostenibile nel Mediterraneo orientale, ma anche nella regione più ampia”. Così l’Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell accogliendo a Bruxelles il ministro degli esteri turco Mevlüt Çavusoglu. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev