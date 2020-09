(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2020 Renzi: "A Berlusconi auguri di pronta guarigione, uomo delle istituzioni" Nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto in Aula e al termine del suo discorso ha augurato una pronta guarigione al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev