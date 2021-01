(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Renzi a Conte: "A qualcuno è sembrato più preoccupato a piazzare incarichi" "Chi perde Conte? Conte, Renzi, Iv? Mi viene in mente zio Crocifisso riceve la notizia che nella battaglia qualcuno è morto. E chi è che ha perso? 'Nessuno'. Noi non abbiamo perso niente. E' l'Italia che sta perdendo la più grande occasione. Le poltrone, gli incarichi passano, questa occasione no." Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in replica alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev