(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Renzi a Conte: "È momento di decidere, ora o mai più" "C'è bisogno di dirci le cose in faccia, in modo tranquillo. Non è il momento della crisi? Questo è il momento opportuno, perché ora o mai più si può fare la discussione. Ora ci giochiamo il futuro, non fra sei mesi. Ora o mai più perché c'è un nuovo presidente degli Stati Uniti. Perché Merkel e Macron hanno siglato accordi con la Cina mentre noi siamo rimasti a guardare. Perché questo è l'anno del G20 in Italia. Ora o mai più per il Mes". Lo dice Matteo Renzi al Senato. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev