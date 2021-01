(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Renzi annuncia le dimissioni degli esponenti di Iv Bellanova, Bonetti e Scalfarotto dal governo "Come Italia Viva abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Ivan Scalfarotto" dal governo. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera. 01_12 Italia viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev