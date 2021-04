(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2021 Matteo Renzi canta “Nel blu, dipinto di blu” per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo “Sara, Marco, Giuseppe, Carla sono delle storie e delle persone che vivono una situazione di difficoltà e per loro abbiamo colorato di blu questa giornata, insieme alle loro famiglie e a tanti amici. Sono donne e uomini che hanno il bisogno, il desiderio e il diritto di vivere una vita insieme a tutti noi. La legge sull’autismo è un primo passo.” Così Matteo Renzi, Leader di Italia Viva, in un videomessaggio. / Facebook Matteo Renzi Così Durata: 01_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev