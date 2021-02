Renzi con il principe saudita Mbs, il murales di Harry Greb

Roma, 4 feb. (askanews) - Un Renzi che stringe la mano al principe saudita Mohammed bin Salman: l'opera dello street artist Harry Greb è apparsa in centro a Roma, a via dei Chiavari a pochi passi da Campo de' Fiori. Il leader di Italia Viva appare drappeggiato in un manto rosso. Matteo Renzi è stato al centro delle polemiche per la visita saudita, in piena crisi di governo, per il forum del Future Investment Initiative della famiglia reale, dove ha definito il regno il luogo di un "nuovo Rinascimento".