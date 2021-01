(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Renzi: “Conte usa canali istituzionali per attaccare gli avversari politici. Se hacker gravissimo” “Conte ha scelto di arroccarsi, qualche collaboratore zelante del suo staff ha dimostrato che utilizza comunicazione istituzionale per attaccare gli avversari politici. A meno che si tratti di un attacco hacker e sarebbe gravissimo”. Così il senatore Matteo Renzi nel suo intervento in Senato / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev