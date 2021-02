Renzi: da Draghi grandissimo discorso, ora lasciamolo lavorare

Roma, 17 feb. (askanews) - All'uscita dal ristorante romano dove ha pranzato, Matteo Renzi si presta con qualche fastidio alle domande dei cronisti sull'intervento in Senato del presidente del Consiglio incaricato."Io penso che tutto l'intervento di Mario Draghi sia stato molto bello e da meditare" ha detto il leader di Italia Viva: "il passaggio sullo spirito repubblicano, il passaggio sul sovranismo che non funziona, quello sul debito pubblico, "ogni spreco è un torto alle generazioni successive": siamo molto contenti, un grandissimo discorso. Adesso lasciamolo lavorare"."E' una sua vittoria però" gli dice un cronista. "No, è una vittoria dell'Italia. Adesso mi fate andare per piacere?" Ma lei punta al Quirinale? Gli chiede un'altra cronista ingenuamente. "Chi io? Ma non esiste. E poi bisogna avere cinquanta anni".