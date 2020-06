(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Renzi: “Governiamo con M5S solo per non far vincere sovranisti” “Governiamo con M5S solo per non far vincere sovranisti” queste le parole di Matteo Renzi, Italia Viva, durante la presentazione del suo libro, “La Mossa del Cavallo”, presso il chiostro del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev