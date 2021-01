(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Renzi: “Le poltrone passano, si perdono e si riprendono. Le opportunità invece mai più” “Oggi chi perde? Sembra che la discussione riguardi le singole persone, noi di Italia Viva non abbiamo perso nulla. Le poltrone passano, le opportunità invece mai più. L’Italia sta perdendo l’opportunità più grande del piano Marshall. Le opportunità o si colgono o si perdono per sempre”. Così il senatore Matteo Renzi nel suo intervento in Senato / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev