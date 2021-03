Renzi: “Principe bin Salman è un amico. Mai preso 80mila dollari per l’incontro”

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo “Ho chiamato my friend una persona che conosco da anni e che è mia amica. Non ci sono certezze sul fatto che sia stato il mandante dell’omicidio Kashoggi. Io non ho mai preso 80mila dollari per l’incontro con il principe Bin Salman” lo ha detto Matteo Renzi fuori da Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev