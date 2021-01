(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Renzi: "Pronti a governo, meglio se politico. Insulti a Iv, maggioranza ci vuole?" “La nostra proposta è portare il Paese a una discussione vera su Next Generation Eu. Sono 209 miliardi che fanno la differenza, se spesi bene sono la soluzione alla crisi per il nostro Paese”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al termine dell'incontro con il Capo dello Stato. Secondo giorno di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Ecco il calendario di oggi pomeriggio: ore 16.45 - Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati; ore 17.30 - Gruppo Parlamentare "Italia Viva - PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati; ore 18.30 - Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev