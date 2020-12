Renzi spiega in un video perché litiga e chiede Mes per la Sanità

Roma, 21 dic. (askanews) - Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha pubblicato un video per spiegare le minacce di crisi di governo lanciate dal suo partito. Un video di 60 secondi esatti (così il nome della "rubrica", con tanto di conto alla rovescia), in cui l'ex premier chiede di smetterla di dare la colpa ai cittadini sul Covid e sottolinea:"Ma in piena emergenza perché state litigando, perché discutete?Questa - ha sottolineato Renzi nel video postato sulla sua pagina Facebook - è la domanda che mi sento rivolgere e voglio rispondere con molta chiarezza:stiamo discutendo esattamente di come affrontare l'emergenzacoronavirus. Non si può continuare a dire 'andrà tutto bene', non si può colpevolizzare i cittadini"."L'Italia purtroppo - ha proseguito - è il Paese col più altonumero di morti. Di fronte a questo record negativo noi diciamobisogna mettere più soldi sulla sanità, i soldi che ci dà l'Europa mettiamoli sulla sanità. Si chiama Mes, sono 36 miliardi di euro per i nostri ospedali, per i nostri dottori, per i nostri studenti e io penso che questa cifra sia da prendere subito. Lega e 5 stelle dicono no perché sono populisti antieuropei come al tempo del Conte 1. Quindi noi diciamo sì al Mes e prendiamo i 9 miliardi, originariamente dedicati dal Recovery Fund alla sanità, mettiamoli su cultura e turismo, argomento di cui nessuno parla"."Ecco di cosa stiamo discutendo, di come gestire il futuro, nondi piccole polemiche di parte", ha concluso Renzi.