(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 Renzi: "Su vicenda Conte ter mi sono ispirato a Machiavelli" "Per come ho gestito" la vicenda del Conte ter, "c'è stato molto più Machiavelli che Tommaso Moro... Diciamo che le mie ultime due iniziative politiche di un certo spessore, vale a dire quella dell'agosto 2019 nei confronti del senatore Salvini e quella del febbraio 2021 nei confronti del professor Conte, l'ispirazione è stata molto più machiavellica, per tanti motivi evidenti...". Lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione on line del nuovo libro di Luciano Violante per le edizioni Mulino "Insegna Creonte" durante un confronto da remoto. Il Mulino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev