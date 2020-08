(Agenzia Vista) Castrocaro, 26 agosto 2020 Renzi: "Un Paese con la scuola chiusa è un Paese fermo" Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene alla scuola estiva per under 30 organizzato dal partito 'Meritare l'Europa': “La scuola è il punto di partenza e ripartenza del Paese e così come i ragazzi sono venuti qui a Castrocaro facendo il test seriologico così dobbiamo fare anche il 14 settembre perché la priorità è che la scuola riparta . Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere i libici con i libanesi . Un Paese con la scuola chiusa è un Paese fermo" / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev