(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 Restaurata la Fontana delle Rane nel quartiere Coppedè di Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Abbiamo restituito a Roma uno dei suoi gioielli: la Fontana delle Rane, nel quartiere Coppedè. Per la prima volta dal 1927, anno della sua inaugurazione, è stato effettuato un intervento di restauro. In 93 anni, gli agenti atmosferici inquinanti e l’acqua a composizione altamente calcarea avevano degradato l’intera opera. Pensate che addirittura era presente uno strato di calcare di 17 centimetri che è stato eliminato grazie a un lavoro di fino effettuato con l’utilizzo dello scalpello a mano e del microbisturi. Oggi, l’intera fontana si mostra esattamente come era alla sua nascita con le sue forme, i suoi numerosi dettagli e i suoi colori. Valorizzare e restaurare queste opere significa riconsegnare alle generazioni future un patrimonio inestimabile di storia, cultura e bellezza. Continuiamo così intervenendo non solo sulle fontane presenti nel centro storico, ma anche su quelle che sorgono nelle zone più periferiche di Roma, come a San Basilio, dove proprio la settimana scorsa abbiamo riqualificato la Fontana della Balena. È un orgoglio e una grande emozione poter restituire a cittadini e turisti lo spettacolo e la bellezza di questi monumenti che sono dei veri e propri capolavori". / Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev