(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2021 Rezza: "Astrazeneca per over 65 opportunità da prendere in considerazione" "Il vaccino astrazeneca lo abbiamo conosciuto nel corso degli studi. L'uso per gli over 65 è da prendere in considerazione", così Giovanni Rezza, direttore Generale della Prevenzione al Ministero della Salute. / Youtube Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev