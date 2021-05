Rezza: "Cala incidenza, soprattutto per over 80. Cresce leggermente Rt, mantenere prudenza"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2021 "Questa settimana abbiamo un calo dell'incidenza, soprattutto per quanto riguarda gli over 80, vuol dire che la campagna vaccinale sta funzionando. Cresce leggermente l'Rt, ma resta ben al di sotto di 1 e quindi della soglia critica. In questo periodo i dati migliorano ma occorre mantenere la prudenza e le misure anti-contagio". Così Giovanni Rezza, direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev