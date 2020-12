(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre 2020 Rezza (ISS): “Fase di studio di vaccini può durare mesi, anni” “La fase di studio osservazionale può durare giorni, mesi, anni per questi vaccini come per tutti gli altri”. Così Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, durante la conferenza stampa del Ministero della Salute sullo stato della crisi epidemica. Durata: 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev