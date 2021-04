(Agenzia Vista) Roma, 2 aprile “Rt vicino a 1 e incidenza in calo ma ancora alta, siamo ben al di sopra del 50 casi per 100mila abitanti che costituisce il margine di sicurezza. Sui ricoveri in terapia intensiva siamo oltre la soglia critica del 30%” sono le parole del Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza alla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenza Covid al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev