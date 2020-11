(Agenzia Vista) Roma, 05 Novembre 2020 Rezza (ISS): "La Campania è zona gialla per Rt basso, la trasmissione ha rallentato per ordinanze" Regione come la Campania, gialla? Ha molti casi, ma l'Rt è più basso di Lombardia e Calabria, perché la trasmissione è aumentata nelle scorse settimane, mentre ora abbiamo un Rt basso e molti casi. Evidentemente le ordinanze locali e regionali hanno avuto un certo effetto sulla trasmissione". Così Giovanni Rezza, medico e dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, in una conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) e illustreranno gli indicatori che hanno portato all’ordinanza del 4 novembre. Durata: 01_12 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev