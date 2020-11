(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2020 Rezza: "Rt è sceso a 1,4, ma preoccupante aumento ricoveri e terapie intensive" "Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è salito a 650 per 100mila abitanti anche se questa settimana l'Rt sembra essere leggermente diminuito da 1,7 a 1,4. Purtroppo il virus circola in tutto il Paese e si verifica un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri che dei ricoveri in terapia intensiva". Lo ha detto il direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando il report settimanale della cabina di regia istituita per contrastare il Covid-19. 00_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev