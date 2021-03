(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2021 "Una notizia positiva quella della riapertura delle scuole, per troppo tempo chiuse, mentre tutto il resto rimaneva aperto. Ma per riaprire in sicurezza, però, il trasporto pubblico deve essere potenziato significativamente, altrimenti il rischio concreto è di riaprire per poi chiudere nuovamente", così Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it