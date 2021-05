(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 “Permettetemi di rivolgere un pensiero alle tante coppie che stanno programmando i loro matrimoni. Capisco la loro preoccupazione. Fondamentale avere ancora un po’ di pazienza per evitare che un’occasione di gioia si trasformi in occasione di rischio per i partecipanti” ha detto il premier Draghi durante il question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev