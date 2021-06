(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 Da oggi si può tornare a consumare anche dentro ai locali, sia nei bar che nei ristoranti. In tanti nel centro della Capitale sono tornati a bere il caffè al bancone in una tazzina di ceramica piuttosto che, come si è dovuto fare in questi mesi, dover uscire a consumare il proprio caffè all’esterno “a portar via.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev