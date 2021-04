(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2021 La conferenza stampa del Premier Draghi “Penso che sia stata un segnale di fiducia nel Paese. L’Italia può ripartire ma deve farlo in sicurezza. Non c’è contrapposizione fra aperturisti e rigoristi, siamo tutti per le aperture, noi del PD siamo però che si riapra anche tutelando la salute degli italiani.” Così Walter Verini, Deputato del Partito Democratico, prima di entrare al Nazareno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev