(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2020 Riapre la Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma Alle 9:30 di mercoledì 4 marzo è stata riaperta al pubblico la Chiesa di San Luigi dei Francesi nel centro di Roma. Il luogo sacro era stato chiuso per qualche giorno in seguito a un caso di contagio per Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev