(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2020 Riaprono frontiere extra-Schengen, i terminal di Fiumicino tornano a riempirsi di passeggeri L’apertura delle frontiere extra-Schengen ha determinato un incremento dei voli aerei per Roma. Ecco le immagini del terminal di Fiumicino con i passeggeri in fila per il check-in. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev