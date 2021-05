(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 "Grazie alla prudenza del governo, al sacrificio degli italiani e alla campagna di vaccinazione possiamo ora riaprire in sicurezza. Se il governo avesse seguito la demagogia della destra ora saremmo ancora in piena quarta ondata con ripercussioni gravissime per l'economia e le persone". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Pd, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it