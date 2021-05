Ricci (Pd): "Finalmente si riapre con gradualità, città pronte a riaccogliere turisti in sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2021 "Finalmente si riapre, in maniera graduale e grazie ai sacrifici degli italiani. Questa può essere un'estate di rilancio economico, le città si stanno preparando a riaccogliere i turisti in sicurezza". Così Matteo Ricci, esponente Pd e sindaco di Pesaro, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it