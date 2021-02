(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio Ricci (Pd): “Sostegno per Draghi. Ci vuole Governo forte ed europeista” “Siamo tutti al lavoro per sostenere Mario Draghi in questo momento partendo dalla maggioranza attuale per un governo fotte e dal forte profilo europeista” sono le parole del sindaco Pd di Pesaro e presidente di Ali Matteo Ricci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev