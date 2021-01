(Agenzia Vista) Milano, 23 Gennaio 2021 Ricorso Tar Lombardia, Fontana: “Non ci fermiamo, vogliamo verità appurata anche in tribunale” “Ricorso al Tar: non rinunciamo, lunedì non ci sarà udienza ma andiamo avanti perché pretendiamo che sia acclarata la verità anche in sede giudiziaria. Se c’è errore non è nostro. Ricorso verrà allargato, impugnato anche verbale di cabina di regia, cts e ordinanza dove si dice. Non è vero, pretendiamo che venga preso provvedimenti da parte del Tar”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev