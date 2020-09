(Agenzia Vista) Milano, 08 settembre 2020 Riforma Costituzionale, Di Maio: “Taglio parlamentari non è esaustivo di per sé” Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando la stampa a margine della conferenza in Fiera Milano: “Il taglio parlamentari non è esaustivo di per sé ma è primo passo per processo di modernizzazione del paese.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev