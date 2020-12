(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Riforma Mes, Salvini: “Bisticci della maggioranza danneggiano il Paese” “Io sono preoccupato perché questi continui rinvii, questi bisticci della maggioranza stanno danneggiando il Paese, non la maggioranza. Lo ripeterò in aula, noi se c’è volontà seria di collaborare ci siamo”. Così Matteo Salvini fuori dal Senato in una dichiarazione del voto in aula sulla riforma sul Mes. Durata: 00_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev