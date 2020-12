(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Riforma Mes, Salvini: “Mettere 9 miliardi per la sanità sarebbe una presa in giro” “Quante risorse sulla sanità? Non i 9 miliardi di cui si parla. Questa è una scelta dell’Italia per gli italiani, mi sembra una presa in giro”. Così Matteo Salvini fuori dal Senato in una dichiarazione del voto in aula sulla riforma sul Mes. Durata: 00_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev